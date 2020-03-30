54.5 مليار جنيه زيادة بمخصصات التعليم والبحث العلمي العام المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الحكومة، زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي، في موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021 بقيمة 54.5 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن مخصصات التعليم زادت العام المالي المقبل، بقيمة 46.7 مليار جنيه، ومخصصات البحث العلمي بقيمة 7.8 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأوضحت الوزارة، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.

وكانت مخصصات التعليم في موازنة العام المالي الحالي، بلغت لقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، بحسب بيان سابق للمالية.