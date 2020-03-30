بالصور- ارتفاع أسعار البيض في كفر الشيخ.. وتجار: "محدش عارف حاجة"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ارتفعت أسعار البيض في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وقفز سعر كرتونة البيض 8 جنيهات في بعض المناطق، ما أثار حالة من ردود الفعل المتباينة.

"مصراوي" رصد ارتفاع أسعار البيض في محافظة كفر الشيخ وآراء التجار والمعنيين في أسباب ذلك.

عبده زايد، صاحب محل سوبر ماركت، أوضح لـ"مصراوي"، "البيض يعد السلعة الوحيدة التي تكون أسعارها غير مستقرة، والسبب في ذلك يعود إلى اعتمادها على عدة عوامل منها أصحاب المزارع، ومعامل الدواجن، وكلما حدثت أزمة هناك البعض من أصحاب المشروعات يرفع سعر السلعة التي ينتجها ويتحجج بارتفاع سعر الخامات.

وأكد السعيد رمضان، أحد الأهالي، "أسعار البيض قفزت مرة واحدة، فارتفع سعر الكرتونة 8 جنيهات"، وتابع: "البيض سعره متقلب وربما يهبط السعر يومًا أو يومين بمقدار جنيه أو جنيه ونصف للكرتونة، لكن السعر يعاود الارتفاع بعدها مرة أخرى لمدة أطول".

"محدش عارف إيه اللي بيحصل.. شئ معروف بوجود من يستغل الأزمات ويتلاعب في الأسعار"، يقول تامر مصطفى، تاجر بقالة، مضيفًا، "منذ بداية ارتفاع سعر البيض بعد ظهور فيروس كورونا، أصبح يحاول عدم تخزين كراتين البيض لأن ارتفاع أسعارها يجعل الاقبال عليها ضعيفًا.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى ربما يكون لها تأثيرًا على الأسعار بشكل عام خلال الفترة الحالية منها تكلفة النقل وساعات حظر التجوال التي تمتد حتى السادسة صباحًا.