محافظ المركزي: الأجانب سحبوا 500 مليون دولار من البورصة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن مبيعات المستثمرين الأجانب، في البورصة المصرية، بلغت حوالي 500 مليون دولار، في الفترة الأخيرة، بما يعادل 7 مليارات جنيه.

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن المركزي قرر ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار ودعم السوق.

"إحنا قولنا مش مهم الأجانب خرجوا، إحنا هندخل مكانهم ونستثمر في البورصة".

وشهدت البورصة المصرية تراجعات حادة في الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا، التي ضربت أسواق العالم.