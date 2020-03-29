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البورصة تنخفض 1.5% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:25 م الأحد 29 مارس 2020
البورصة تنخفض 1.5% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.54% إلى مستوى 9760 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 1.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 99.8 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين 105.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.48%، إلى مستوى 9913 نقطة.

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