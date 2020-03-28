لماذا ارتفعت أسعار السمك البلطي بالأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بين ٣ و٥ جنيهات بسوق الجملة خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن سوء الأحوال الجوية الأسبوعيين الماضيين رفع أسعار الأسماك بهذا المستوى وذلك لصعوبة عمل مراكب الصيد أو المزارع الأسماك في هذا الطقس السيء.

وضربت عاصفة رعد وبرق وأمطار، محافظات مصر، منذ أسبوعيين، وامتدت هذه الموجة لليومين متتاليين.

وعرقلت موجة الطقس السيء حركة عربات نقل السلع الغذائية للمحافظات، مما أدى بعض السلع إلى الارتفاع خلال ذلك الوقت ثم عادت إلى مستوياتها الطبيعية بعد زوال الموجة السيئة.

وأضاف عثمان أن سعر كيلو السمك البلطي في سوق الجملة يتراوح بين 25 و37 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 25 و60 جنيها, بحسب الوزن والفرز.

وتابع نائب رئيس الشعبة أن السمك ليس من السلع الغذائية الذي تكالب عليها المواطنين الفترة الماضية مثلما حدث في جميع السلع الأخرى.