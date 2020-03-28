بعد خفض المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 13 بنكًا

كتبت- منال المصري:

تباينت قرارات البنوك، بشأن أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، ذات العائد الثابت، بعدما قرر البنك المركزي خفض الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين.

وأصدرت بعض البنوك شهادات جديدة مرتفعة العائدة، فيما اتجه البعض لتثبيت سعر الفائدة على الشهادات الحالية، وقرر البعض الأخر خفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة أثر كورونا.

وعقب القرار أعلن بنكا مصر والأهلي، إصدار شهادة جديدة بفائدة 15%، وهي أعلى فائدة مقدمة في مصر، بآجال عام واحد، ويصرف العائد شهريا، وغير قابلة للتجديد.

وقرر البنكان تثبيت الفائدة على الشهادة الادخارية 3 سنوات دون تغيير.

وتشهد الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت زيادة في حجم المبيعات، لارتفاع إقبال العملاء على شرائها، نتيجة ارتفاع العائد المقدم علىها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية، كما تتميز ببعض من المرونة في دورية صرف العائد، أو إمكانية الاقتراض بضمانها.

وكما تسمح البنوك بكسر الشهادة، واستردادها قبل إنتهاء آجالها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها، طبقا لتعلىمات شراء الشهادة الموقع علىها العميل.

ويقدم مصراوي أخر تحديث لأسعار الفائدة مرتفعة العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت، في أهم 13 بنكًا في الجهاز المصرفي.

1-البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، وهي الأعلى في مصر، ويصرف العائد شهريا، وأقل مبلغ لربط الشهادة ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

2- بنك مصر:

شهادة ابن مصر ذات آجال عام: نسبة الفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شعادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

3- بنك الاستثمار القومي:

شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال عام: نسبة الفائدة 13%، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.

شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه.

جميع شهادات الاستثمار يتم طرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري، لعدم أمتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له.

4- البنك التجاري الدولي:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

5- البنك العربي آلافريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين %10.75 سنويا للعائد الشهري، و10.875% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.625% سنويا للعائد النصف سنوي، و11% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

6- بنك (HSBC):

شهادة ادخار3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 10.25% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى.

7- بنك كريدي أجريكول مصر:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

8- بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير3 سنوات: نسبة الفائدة تبلغ 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

9- بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 3 آلاف جنيه.

10- بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

11- بنك عوده مصر:

شهادة ادخار3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 10 آلاف جنيه.

12- التجاري وفا بنك أيجيبت:

الشهادة الادخارية 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد الربع سنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 20 ألف جنيه.

الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما: تبلغ نسبة الفائدة 24.75% يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة ويبدأ الحد الأدنى لربطها 5 آلاف جنيه.

13-ميد بنك "مصر إيران" سابقا:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنوي.