انخفاض الطماطم والليمون..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتب-علاء حجاج:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور تراجعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي والفلفل الحامي والخيار والقلقاس، بينما استقرت أسعار البطاطس والبصل.

كما أظهرت بيانات الموقع اليوم السبت تراجع في أسعار البرتقال أبو سرة واليوسفي والليمون البلدي.

وكان رئيس الوزراء، أعلن فرض حظر تجول، على حركة المواطنين والمحلات التجارية، منذ الأربعاء الماضي، ولمدة 15 يوما.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

البصل بين 3 و10 جنيهات.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و6 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 1 و1.5 جنيه، بتراجع 4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 3 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.75 و7 جنيهات، بتراجع جنيها واحدا.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.