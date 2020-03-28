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تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية بنهاية الأسبوع

09:41 ص السبت 28 مارس 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية بنهاية الأسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع أمس منخفضة بنسبة طفيفة، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية مع نهاية التعاملات 1628.1 دولار بتراجع نسبته 0.19% عن بداية التعاملات.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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