تراجع طفيف لأسعار الذهب العالمية بنهاية الأسبوع

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع أمس منخفضة بنسبة طفيفة، حسبما أظهرت بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية مع نهاية التعاملات 1628.1 دولار بتراجع نسبته 0.19% عن بداية التعاملات.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.