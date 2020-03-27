ماذا فعلت أسعار الخضروات والفاكهة في "أسبوع حظر التجول"؟

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط زيادة في الطلب بسوق التجزئة، مع بدء ظهور حالات مرض كورونا بمصر، وفرض حظر تجول منذ الأربعاء الماضي.

وكان رئيس الوزراء، أعلن فرض حظر تجول، على حركة المواطنين والمحلات التجارية، منذ الأربعاء الماضي، ولمدة 15 يوما، وهو ما رفع الطلب على الخضروات والسلع الأساسية، وفقا لما رصده مصراوي، خلال الأيام الماضية.

وفي سوق الجملة، ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والملوخية، خلال تعاملات الأسبوع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وكان حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، سابقا، إن أسعار عدد من أصناف الخضراوات رغم وفرة المعروض بسبب زيادة الطلب وتكالب المواطنين على شراء وتخزين السلع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 5 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 3 و10 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و 7 جنيهات، بتراجع بين جنيه و2 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 5 و 10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و 7.5 جنيه، بتراجع جنيهين.