رئيس بنك مصر لمصراوي: 25 ألف مستفيد من شهادة 15% بقيمة 7.6 مليار جنيه حتى الآن



كتبت - منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالي حصيلة مبيعات الشهادة العائد 15% بلغت 7.6 مليار جنيه بعد مرور أربعة أيام من طرحها .

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلي أن إجمالي العملاء بلغ 25 ألف عميل أغلبهم قرروا الشراء عبر الإنترنت.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، من يوم الأحد، الماضي طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وقال البنك في بيان يوم الجمعة الماضي إنه يمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك".

وبحسب البنك فإنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل إلى بنك مصر على رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد على إضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر و رقم بطاقة العميل و رقم محمول العميل) على أن لا يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.