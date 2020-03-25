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البورصة تصعد 1% في أول جلسة بعد قرار "حظر التجول"

03:18 م الأربعاء 25 مارس 2020
البورصة تصعد 1% في أول جلسة بعد قرار "حظر التجول"

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 9866 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وهو أول أيام حظر التجول الذي أعلنته الحكومة أمس وتطبق البورصة خلاله مواعيد جديدة لجلسة التداول.

وصعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 2.76%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في الأسهم صافي شراء بقيمة 150.8 مليون جنيه، و2.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 153.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد تراجعا حادا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 2.76%، إلى مستوى 9770 نقطة، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه جني أرباح بعد الصعود القوي للبورصة خلال الجلستين السابقتين عليها معوضة بعض الخسائر الحادة التي منيت بها في الأسابيع الماضية.

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