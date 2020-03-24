البورصة تعلن تعديل مواعيد التداول خلال فترة "حظر التجول"

كتبت- شيماء حفظي:

قررت إدارة البورصة المصرية، تعديل مواعيد جلسة التداول، خلال فترة حظر التجول التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وتبدأ فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وتطبق منذ غد الأربعاء.

وقالت البورصة في بيان، إن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحا.

وأضاف البيان، أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير ستكون من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

وستكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً، ومواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهرا، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه ستكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.