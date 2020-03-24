تعرف على المواعيد الجديدة لصرف معاشات شهر أبريل

كتبت - ياسمين سليم:

عدلت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف المعاشات لشهر أبريل لتكون مقسمة حسب قيمة كل معاش، منعًا للتكدس والازدحام خلال عملية الصرف.

وأعلنت وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، موعد صرف المعاشات لشهر أبريل المقبل، حسب قيمة كل معاش، وهي كالآتي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه، فأقل سيصرفون معاشهم خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة 1 و2 و4 أبريل.

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفين سيصرفون معاشهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق 7 و6 و5 شهر أبريل.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه سيصرفونها يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

وبحسب وزارة التضامن، فإنه اعتبارًا من يوم الأحد 12 أبريل سيكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وتأتي هذه الخطة للحد من الازدحام والتكدس خلال عملية صرف المعاشات وضمن الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا.