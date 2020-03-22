هيئة الرقابة المالية تساهم بـ 250 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة الهيئة المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقالت الهيئة إن هذه المساهمة تأتي إيمانا منها بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة، لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس السبت مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث إجراءات الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية للتعامل مع التطورات ذات الصلة.

ووجه الرئيس بتركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.