اترك مسافة مترين.. نصائح وقائية للسحب من ماكينات الصراف الآلي

كتبت - منال المصري:

بدأت بعض البنوك حث عملائها على اتخاذ عدة إجراءات وقائية عند استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بنك مصر عدة تعليمات لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد وهي كالآتي:

1- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

2- ترك مسافة من متر إلى مترين بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3- استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

ودعا البنك المركزي عملاء البنوك إلى استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بدلا من الكاش، باعتبارها أكثر أمانًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأتاح البنك المركزي للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مسبقًا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا لمدة 6 أشهر.

ويمكن للعملاء الحاليين والجدد إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجانًا.

كما أتاح البنك المركزي الاشتراك في خدمات الإنترنت البنكي للعملاء إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لفروع البنك.

وقرر المركزي، أمس، رفع حدود الدفع الإلكتروني عبر المحمول للأفراد والشركات، كما رفع حدود الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا.