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البورصة تقفز 4% في أول 5 دقائق من التداول اليوم

10:12 ص الأحد 22 مارس 2020
البورصة تقفز 4% في أول 5 دقائق من التداول اليوم

البورصة

كتبت- شرين صلاح:

قفزت مؤشرات البورصة المصرية مع أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات.

وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز بنسبة 5.13% إلى مستوى 9205 نقاط مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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