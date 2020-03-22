البورصة تقفز 4% في أول 5 دقائق من التداول اليوم
كتبت- شرين صلاح:
قفزت مؤشرات البورصة المصرية مع أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات.
وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز بنسبة 5.13% إلى مستوى 9205 نقاط مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
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