البورصة تقفز 4% في أول 5 دقائق من التداول اليوم

كتبت- شرين صلاح:

قفزت مؤشرات البورصة المصرية مع أول 5 دقائق من بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات.

وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز بنسبة 5.13% إلى مستوى 9205 نقاط مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.