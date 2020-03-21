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استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

10:31 ص السبت 21 مارس 2020
استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات


كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، وسط زيادة في الطلب بسوق التجزئة، مع بدء ظهور حالات مرض كورونا بمصر.

وفي سوق الجملة، استقرت أسعار أغلب الخضروات والفاكهة اليوم عند مستوياتها أمس الجمعة بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه .

البطاطس بين 1.8 جنيه و2.7 جنيه.

البصل بين 3.5 و7.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و11 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة

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