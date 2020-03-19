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أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

04:42 م الخميس 19 مارس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار أسعار العملات

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