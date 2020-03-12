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البنك الأهلي: تغذية ماكينات الصراف الآلي لمواجهة الأمطار والإجازة

04:37 م الخميس 12 مارس 2020
البنك الأهلي: تغذية ماكينات الصراف الآلي لمواجهة الأمطار والإجازة

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، إن البنك يغذي ماكينات الصراف الآلي بكامل طاقاتها القصوى، على مستوى الجمهورية على مدار 3 أيام.

وأضاف أبو الفتوح، لمصراوي، إن البنك يعمل على إتخاذ كافة التدابير اللازمة باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة مع إجازة البنوك.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس، في ضوء سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان من المركزي، صدر أمس الأربعاء على أن تستأنف عملها يوم الأحد القادم.

وأوضح أبو الفتوح، أن هناك فريق كامل من الموظفين يعملون على مراقبة استمرار النقدية في الماكينات وقبل نفاذها يتم إعادة تغذيتها لضمان استمرارها في تقديم خدمة السحب والإيداع للعملاء للتأكد من سلامة الماكينة وعدم وجود أي أعطال مفاجاة.

وأضاف أن عدد مرات تغذية ماكينة الصراف الألي تتباين من منطقة إلى أخرى حسب الكثافة السكنية، وحجم السحب أو الإيداع حيث يتم تغذية الماكينة بواسطة شركة نقل الأموال مزودة بكافة عوامل الأمان والحماية.

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