اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة بسبب سوء أحوال الطقس

كتب- مصطفى عيد:

يتعطل العمل بالبورصة والبنوك العاملة في مصر اليوم الخميس، بسبب الطقس غير المستقر.

وقال البنك المركزي في بيان أمس، "في ضوء سوء الأحوال الجوية، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020".

وكانت إدارة البورصة المصرية أعلنت أمس أيضا، تعطيل العمل اليوم الخميس بعد قرار إعلان إجازة البنوك.

وكان مجلس الوزراء، قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء.