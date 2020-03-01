ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما سعر كيلو السبيط والكالماري خلال تعاملات اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل استقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.