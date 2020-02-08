أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور



كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار الجملة للأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة، وفقاً لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبحسب موقع سوق العبور يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت بين 20 و24 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

فيما تراوح سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم السبت بين 110 جنيهات و160 جنيها

وبحسب بيانات الموقع تراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم السبت بين 40 و48 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و 370 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابت ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.