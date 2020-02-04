أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أسعار الدولار في 11 بنكا خلال تعاملات اليوم 4-2-2020

10:30 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
أسعار الدولار في 11 بنكا خلال تعاملات اليوم 4-2-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار

الخبر التالى:

مصر تخطط لطرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة في النصف الأول من العام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان