غدا.. توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة غبور للتنمية

كتبت- ياسمين سليم:

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صباح غدٍ الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومؤسسة غبور للتنمية وذلك بمقر المؤسسة بمنطقة أبورواش بالجيزة.



وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، يأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والمؤسسة، والدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع.

ويهدف توقيع بروتوكول التعاون مع أكاديمية غبور، إلى دعم وتمويل التعليم الفني، وتقديم تمويل سداد مصروفات التعليم المهني، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر لتوفير برامج تدريبية وتوفير فرص عمل في إحدى شركات أو المصانع ومراكز الخدمة التابعة لمؤسسة غبور.