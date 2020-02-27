مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة 1.5% في آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.45%، إلى مستوى 13008 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 01.12%.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن تراجع المؤشرات البورصة المصرية نتيجة الضبابية الموجودة حاليا في الأسواق بفغل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.

أصاب الفيروس الذي انطلق من ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي أكثر من 82 ألفًا على مستوى 50 دولة في آسيا وافريقيا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط ودول الأمريكتين.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2800 في عدة دول، الجزء الأكبر في الصين القارية.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 83.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب 37.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 121.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 واصل هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.96%، إلى مستوى 13200 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.