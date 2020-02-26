أسعار الدولار تصعد ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما انخفض في بنك قناة السويس، واستقر في 4 بنوك أخرى.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.54 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.