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وزير المالية يصدر قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر

08:14 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
وزير المالية يصدر قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر

الدكتور محمد معيط

كتبت - عبدالقادر رمضان:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها.

وهذه قائمة الأسعار:

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محمد معيط وزير المالية أسعار السجائر البرلمان

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الجريدة الرسمية تنشر زيادة الضرائب على السجائر والمعسل
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