وزير المالية يصدر قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر

كتبت - عبدالقادر رمضان:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها.

وهذه قائمة الأسعار: