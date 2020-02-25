وزير المالية يصدر قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر
08:14 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
كتبت - عبدالقادر رمضان:
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها.
وهذه قائمة الأسعار:
الخبر التالى:الجريدة الرسمية تنشر زيادة الضرائب على السجائر والمعسل
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