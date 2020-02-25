الإحصاء: 10.8% تراجعا بعجز الميزان التجاري لمصر خلال ديسمبر

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر ديسمبر الماضي وصلت إلى 3.45 مليار دولار مقابل 3.87 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض 10.8%.

وأضاف الجهاز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغت 2.59 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 25.3%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.7%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.7%، وبلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 6.5%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 10.9%، وملابس جاهزة بنسبة 1.9%، ولدائن بأشكالها الاولية بنسبة 27.6%، وفواكه طازجة بنسبة 7.4 %).

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.2% خلال ديسمبر 2019، حيث بلغت 6.04 مليار دولار مقابل 6.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 40.6%, ومواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 8.4%، وقمح بنسبة 14.4%, وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.9%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 6.2%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.9%، وأجهزة تليفون للأفراد بنسبة 26.8%).