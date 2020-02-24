"أبو ظبي الإسلامي": إعادة هيكلة 6 شركات تابعة تمهيدا للتخارج منها

كتب- منال المصري:



قال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، إن البنك يعمل حاليا على إعادة هيكلة 6 شركات تابعة لفض التشابك بينهما، حيث هناك تداخل في الملكية والمساهمات بينهم، مشيرا إلى أنه مع إتمام عملية فض التشابك سيسهل على البنك التخارج من هذه الشركات.

ويبلغ عدد الشركات التابعة للبنك نحو 38 شركة من بينهم 28 شركة تحت التصفية، وخطة البنك تستهدف التخارج من الشركات التابعة التي أثقلت ميزانية البنك بخسائر وأثرت على نتائج أعماله، بحسب محمد علي خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين عن نتائج أعمال البنك عن عام 2019.

وذكر علي أن إجمالي الأرباح المحققة من الشركات التابعة خلال العام الماضي بلغ 125 مليون جنيه، من بينها 9.1 مليون جنيه أرباح شركة أديب كابيتال، مقابل 2.8 مليون جنيه أرباح الشركة في العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن شركة أديب للتأجير التمويلي، تحولت للربحية خلال العام الماضي لتسجل صافي ربح بقيمة 11.2 مليون جنيه، مقابل خسائر 1.2 مليون جنيه في عام 2018.

وقال علي، إن أصول شركة التأجير التمويلي، ارتفعت من 340 مليون جنيه في 2018، إلى 960 مليون جنيه في عام 2019، ومن المستهدف زيادتها إلى نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وتابع: "هناك فارق بين الشركات والمساهمات الموروثة من عملية الاستحواذ على البنك الوطني للتنمية والتي نسعى للتخارج منها خلال الفترة المقبلة، والشركتان اللتان أسسهما البنك كاستثمار استراتيجي هما أبوظبي كابيتال وأديب ليس للتأجير التمويلي".

وكشف علي عن أن البنك أعاد هيكلة الشركة الوطنية للزجاج والبلور والتي تحولت للربحية، بعد تحقيقها خسائر بقيمة 70 مليون جنيه قبل عامين، ليصل إجمالي الربح قبل خصم الضرائب إلى 51 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، وصافي ربح بقيمة 2.4 مليون جنيه.

وذكر أن هناك عددا من عروض الشراء المقدمة لشركة الزجاج والبلور والتي لم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن ولا تزال قيد الدراسة، موضحا أن البنك يستهدف التخارج من معظم الشركات التي ليس لها علاقة بالنشاط المالي.