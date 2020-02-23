وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السفير الأمريكي لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتبت- ياسمين سليم:

استقبلت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحده الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وأكد جوناثان على حرص السفارة الأمريكية على التعاون مع الوزارة فى كافة الملفات وخصوصا التي يمكن للسفارة أن تقدم فيها الدعم الفني والتقني، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

واستعرضت القباج استيراتيجية الوزارة وأهم مجالات عملها وحرصها على التحول من الحماية إلى الإنتاج ومن الدعم إلى التمكين وخصوصا فيما يتعلق بالفئات الهشة والأولى بالرعاية.

كما استعرضت الوزيرة عملية الإصلاح المؤسسى التي بدأت الوزارة في تنفيذها وتسيرها في عدة مسارات أهمها إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة العاملين بالوزارة من خلال التدريب والتأهيل والربط الشبكي بين الديوان العام والمحافظات، وكذلك إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتواكب الخدمات التي تؤديها الوزارة للمواطنين، مع ترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد عبر آليات متنوعة.

ويواكب ذلك إصلاح تشريعي يمكن الوزارة من العمل بفاعلية وكفاءة أكبر بدأ بقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم قانون التأمينات الموحد، وكذلك قانون ممارسة العمل الأهلي والذي ستصدر لائحته التنفيذية قريبا.

ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي قانون الجمعيات الأهلية بأنه قانون يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويمكنهم من تحقيق أعلى معدلات المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع المصري.

كما حرصت القباج على شرح برامج مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ما يزيد عن 2.5 مليون أسرة ولدية قواعد بيانات دقيقة ومحدثه، وكذلك برنامج فرصه للتشغيل وبرامج تمكين المرأه اقتصاديا.

كما استعرضت اهتمام الوزارة ببرامج تنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع 2 كفاية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جمعية أهلية وتخطط ليصل عددها إلى 500 جمعية أهلية في كل المحافظات المصرية.