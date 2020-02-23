نجيب ساويرس يتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية
10:20 ص الأحد 23 فبراير 2020
القاهرة - وكالات:
قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، اليوم الأحد، إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر، حسبما نقلت وكالة رويترز.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.
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