تراجع البطاطس وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت

كتب- علاء حجاج:

تراجعت أسعار البطاطس في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والبصل والباذنجان البلدي والخيار البلدي، اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين و2.8 جنيه، بتراجع 20 قرشًا عن أسعار يوم الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و2.8 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 3 و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشَا.

الكوسة بين 5 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3.5 و 6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.