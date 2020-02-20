أسعار الدولار تواصل تراجعها وتخسر 4 قروش بنهاية آخر تعاملات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
واصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه في البنوك، وخسر 4 قروش، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع، بحسب متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري.
وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر، تراجع سعر الدولار 4 قروش إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.
وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش أيضا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.
وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك التعمير والإسكان عند 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 5 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية 6 قروش في بنك البركة عند 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.56 جنيه و15.66 جنيه للبيع.
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