مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية آخر تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 13720 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين والأجانب.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 96.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 35.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 132.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.43%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13694 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.