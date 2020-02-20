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أبرز الرابحين والخاسرين من تعافي الجنيه أمام الدولار (إنفوجرافيك)

01:33 م الخميس 20 فبراير 2020
أبرز الرابحين والخاسرين من تعافي الجنيه أمام الدولار (إنفوجرافيك)

دولار

كتب- مصطفى عيد:

تواصل أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، وسط تسارع في وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع التي مرت حتى الآن من العام الحالي.

ووفقا للبنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام وحتى تعاملات أمس في البنوك بنحو 43 قرشا بنسبة 2.7%، لتصل قيمة التراجع في سعر الدولار منذ بداية موجة انخفاضه في أول 2019، إلى نحو 2.30 جنيه بنسبة 12.8%.

ووصل متوسط سعر الدولار بالبنوك، أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز الرابحين والخاسرين من فئات المجتمع الاقتصادي، بسبب تراجع الدولار أمام الجنيه.

رابحون وخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه copy

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