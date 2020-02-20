هبوط جديد لأسعار الدولار بمنتصف التعاملات في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك قناة السويس إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.