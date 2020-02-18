بنك HSBC يخصص 600 مليون دولار لتغطية خسائر القروض بسبب استمرار كورونا

القاهرة- وكالات:

قال إيوان ستيفنسون المدير المالي لبنك إتش.إس.بي.سي، اليوم الثلاثاء، إن البنك قد يضطر لتخصيص 600 مليون دولار إضافية لتغطية خسائر متعلقة بالقروض إذا استمر تفشي فيروس كورونا خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ستيفنسون أن البنك يضع تصورات عدة لتأثير الفيروس على أنشطته، ووفق أطول فترة لاستمراره في إطار تلك الفرضيات، سيكون على البنك تحمل زيادة في القروض الرديئة تصل إلى ذلك الحد.

وقال ستيفنسون للمحللين، "ستكون هناك آثار على الإيرادات وستزداد حدتها إذا استمر فيروس كورونا لما بعد الشهر المقبل وحتى ستة أسابيع‭".