مصدر بالمصرية للاتصالات: لم نخاطب "المنافسة" لمعرفة قانونية حق الشفعة في فودافون

كتب - علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تدرس كافة البدائل والخيارات لحصتها في فودافون مصر، ولم تقرر بعد ما هي أنسبها سواء من الناحية الاستثمارية والتجارية.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المصرية للاتصالات لم تخاطب جهاز حماية المنافسة من أجل قانونية استخدام "حق الشفعة" في الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، مشيرًا إلى أن شركة فودافون مصر، هي من خاطبت الجهاز.

وأوضح المصدر أن الشركة المصرية للاتصالات ليست شركة قطاع أعمال وإنما شركة تم تأسيسها طبقا لقانون الشركات وقامت الحكومة المصرية بتحويلها من هيئة إلى شركة حتى يتم إدارتها بما يحقق مصالحها التجارية والاقتصادية من خلال مجلس إدارة وطبقا لمبادئ فصل الملكية عن الإدارة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد عينت شركة هيرميس وسيتي بنك لتحديد البدائل الاستثمارية لحصتها في فودافون مصر في ظل اتفاق شركة Stc السعودية مع فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45%، وبموجب حق الشفعة يحق للشركة المصرية للاتصالات تقديم عرض لشراء حصة فودافون العالمية.

وخاطبت شركة فودافون مصر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمعرفة الموقف القانوني لاستخدام حق الشفعة من جانب المصرية للاتصالات.