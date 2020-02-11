محافظ المركزي: محادثات مع صندوق النقد بشأن مساعدة فنية للإصلاح الهيكلي

القاهرة – وكالات:

نقلت وكالة رويترز، عن طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الثلاثاء، قوله إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن الأولوية لنمو الاقتصاد.

وكان محافظ المركزي، قال في تصريحات تليفزيونية الشهر الماضي، إن مصر رفضت عرضًا من صندوق النقد الدولي، بتقديم تمويل جديد.

وأوضح في مقابلته التلفزيونية أن "صندوق النقد الدولي عرض علينا تقديم تمويل جديد لمصر وإحنا اللي رفضنا؛ لأننا مش في حاجة له، ووضعنا الاقتصادي أفضل" بحسب ما قاله عامر.

وأشار إلى أن التعاون بين الصندوق ومصر ما زال مستمرًا ولكن ليس في صورة الحصول على تمويل، بل في صورة تقديم الاستشارات الفنية والخبرة في الجوانب الاقتصادية.

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر تنفيذ برنامجٍ للإصلاح الاقتصادي، بدأته بتعويم الجنيه، والذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع التضخم، قبل أن يعود التضخم للانخفاض خلال العام الماضي.