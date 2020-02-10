علي بابا تعرض قروضا بقيمة 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من كورونا

القاهرة- وكالات:

قالت مجموعة علي بابا القابضة، اليوم الاثنين، إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20 مليار يوان "2.86 مليار دولار" للشركات في الصين عقب تفشي الفيروس التاجي مع منح الشركات في إقليم خبي شروطا تفضيلية، بحسب وكالة رويترز.

وجاء ذلك في بيان بالحساب الرسمي للمجموعة على موقع ويبو.

وأضافت مجموعة علي بابا، أن فائدة القروض ستكون منخفضة، بحسب الوكالة.