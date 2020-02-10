أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

علي بابا تعرض قروضا بقيمة 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من كورونا

02:38 م الإثنين 10 فبراير 2020
علي بابا تعرض قروضا بقيمة 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من كورونا

مجموعة علي بابا القابضة

القاهرة- وكالات:

قالت مجموعة علي بابا القابضة، اليوم الاثنين، إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20 مليار يوان "2.86 مليار دولار" للشركات في الصين عقب تفشي الفيروس التاجي مع منح الشركات في إقليم خبي شروطا تفضيلية، بحسب وكالة رويترز.

وجاء ذلك في بيان بالحساب الرسمي للمجموعة على موقع ويبو.

وأضافت مجموعة علي بابا، أن فائدة القروض ستكون منخفضة، بحسب الوكالة.

مجموعة علي بابا القابضة الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

سعر الكتكوت يقفز إلى 12 جنيها والدواجن ترتفع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان