تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 686 جنيها مقابل 687 جنيها.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 588 جنيها، وعيار 24 إلى 784 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5488 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، شهدت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم تذبذبا، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 3.9 دولارات بنسبة 0.25% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,574 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.