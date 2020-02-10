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الدولار يتراجع في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بمنتصف التعاملات

12:48 م الإثنين 10 فبراير 2020
الدولار يتراجع في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بمنتصف التعاملات

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في 4 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع في بنك كريدي أكريجول، فيما استقر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، مصر إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك العربي الأفريقي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتًا في البنك التجاري الدولي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وبقى السعر ثابتًا في بنك قناة السويس عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.

صرف الدولار أسعار الدولار الجنيه المصري

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