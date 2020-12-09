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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:16 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11022 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11019 نقطة.

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