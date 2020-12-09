أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، و سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.