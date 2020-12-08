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هيئة الاستثمار ونظيرتها بالكوميسا تبحثان تفعيل التعاون الاستثماري بأفريقيا

01:15 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
هيئة الاستثمار ونظيرتها بالكوميسا تبحثان تفعيل التعاون الاستثماري بأفريقيا

جانب من اللقاء

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع هبة سلامة الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، مستقبل التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات هيئات الاستثمار الأفريقية على الترويج للاستثمار وتبادل الخبرات الفنية بينها.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك اللقاء في إطار العمل على زيادة التكامل الاقتصادي بين هيئات الاستثمار الأفريقية وتعزيز معدلات الاستثمار داخل دول القارة.

وأشار عبد الوهاب، خلال اللقاء، إلى أن التعاون مع وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا يأتي انطلاقا من حرص هيئة الاستثمار على تنسيق التعاون مع كافة هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية خاصة دول الكوميسا لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بجذب الاستثمارات، والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة حصة الدول الأفريقية من التدفقات الاستثمارية العالمية.

وأكد عبد الوهاب أنه تم تشكيل مجموعة عمل دائمة بين الهيئة والوكالة هدفها الرئيسي وضع وتنفيذ خطة عمل متوسطة الأجل لتنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل للترويج لمنطقة الكوميسا والدول الأعضاء فيها كوجهة جاذبة للاستثمار.

وأوضح أن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات، سعياً لتعزيز فرص اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبها، أكدت هبة سلامة حرص وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا على تعزيز قدرات هيئات الاستثمار على الترويج للاستثمار في الدول الأعضاء بالمنظمة خاصة بعد التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على تلك الهيئات بما يستدعي تحديث طرق تقديم خدماتها لتسهيل الاستثمارات والاحتفاظ بها.

وأشارت إلى دور الوكالة في إطلاق إصدارات ترويجية تعرض إصلاحات وقصص نجاح هيئات الاستثمار التابعة لدول الكوميسا في جذب استثمارات خارجية تضمنت ما قامت به هيئة الاستثمار المصرية مؤخرا من إجراءات كان من شأنها إعلان عدد من الشركات الأجنبية توسيع نشاطها في مصر.

محمد عبد الوهاب الكوميسا أفريقيا

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