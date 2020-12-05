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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

10:15 ص السبت 05 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات خلال اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 17 و19 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 65 و 75 جنيها، وهو سعر أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

أسعار السمك المأكولات البحرية

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