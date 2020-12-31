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التضامن: صرف أكثر من 2 مليار جنيه مساعدات ضمانية في 2020 (إنفوجرافيك)

04:17 م الخميس 31 ديسمبر 2020
التضامن: صرف أكثر من 2 مليار جنيه مساعدات ضمانية في 2020 (إنفوجرافيك)

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة صرفت مساعدات ضمانية بأكثر من 2 مليار جنيه خلال عام 2020 وذلك لدعم نحو 398.5 ألف أسرة.

وأشارت الوزارة، في إنفوجرافات لها ينشرها مصراوي، إلى أنه تم منح مساعدات استثنائية لنحو 46.1 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2020 بقيمة مبلغ للدعم 8.6 مليون جنيه.

كما حصل على معاش الطفل نحو 46.6 ألف أسرة خلال العام الجاري بقيمة دعم 45.7 مليون جنيه.

وينشر مصراوي 3 إنفوجرافات عن أبرز حصاد وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2020 كالتالي:

3 (1)

3 (3)3 (2)

نيفين القباج المعاشات وزارة التضامن

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