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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

12:56 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 819 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.03%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 0.57 دولارا، لتسجل الأوقية 1887.7 دولارا في تمام الساعة 12:37 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج

أسعار الذهب الذهب

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