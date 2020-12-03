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أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يرتفع 5 جنيهات

01:23 م الخميس 03 ديسمبر 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود.. والجرام يرتفع 5 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي صعودها لليوم الثالث، خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفع سعر الجرام الواحد 5 جنيهات من قيمته دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 795 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 685 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.48%، وصعد سعر الأوقية بنحو 8.8 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1840 دولار في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت أمس الأربعاء، وزاد سعر الجرام الواحد 12 جنيهًا، كما صعدت أول أمس نحو 6 جنيهات، ليصبح إجمالي الارتفاع 25 جنيهًا على مدار الثلاثة أيام.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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