هيئة الاستثمار والجمارك تبحثان مع المستثمرين فرص وتحديات الأعمال بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، تحديات وفرص الاستثمار، ومناقشة بعض بنود قانون الجمارك الجديد، وذلك بحضور السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك.

وقالت هيئة الاستثمار في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المباشر مع المستثمرين بهدف مناقشة تحديات وفرص الاستثمار.

وخلال اللقاء تمت مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، والتطرق إلى إمكانية حلها، فضلا عن استعراض قانون الجمارك الجديد والذي من شأنه التيسير على المستثمرين، والاتفاق على مشاركة مجتمع الأعمال للتوافق حول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك حتى تخرج بالشكل الذي يحقق مساعي المستثمرين ويحفز من استثماراتهم.

وقال محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف من اللقاء حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين والاستماع لمقترحاتهم لأخذها في الاعتبار ووضعها موضع التنفيذ.

وأضاف أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مشيرا إلى خطة الهيئة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الجهات المعنية بالاستثمار وذلك بهدف توحيد المفاهيم.

من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة حريصة على مصلحة المستثمرين والتواصل معهم لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتيسير أعمالهم والأخذ بمقترحاتهم ووضعها في الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في التنسيق بين مختلف الجهات للتيسير على المستثمرين.